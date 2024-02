Os Can numa noite em Paris, ano 1973: o cosmos recriado em som

Live in Paris 1973 regista um concerto no Olympia da banda alemã, cuja influência reverbera intensa, 50 anos depois. Chega pouco depois da morte do seu emblemático vocalista, Damo Suzuki.

“Adoro remisturar o trabalho de outras pessoas. Mas os Can? Não há hipótese. Não tocas em música que é perfeita. Não há nada a acrescentar ou a retirar”. Disse-o em tempos Andrew Weatherall, DJ e produtor co-responsável pela revolução acid house em Inglaterra, nos anos 1980, o homem que levou os Primal Scream a essa alucinação em estado de graça chamada Screamadelica. Muitos remisturaram a obra dos alemães Can ao longo dos anos, mas a recusa de Andrew Weatherall é válida. Live in Paris 1973, álbum que nos chega hoje, duas semanas depois da morte do mais comemorado vocalista da banda, Damo Suzuki, explica-nos porquê.