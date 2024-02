Anitta volta a Portugal: 9 de Agosto, no Festival Sudoeste

No ano em que lançará Funk Generation a brasileira actua no Sudoeste, que conta com nomes como Da Weasel e Martin Garrix.

É um dos nomes mais poderosos da actual música latino-americana e está de volta a Portugal. Anitta tem concerto marcado para 9 de Agosto, no Festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, onde já tinha actuado em 2019.

“Como a maior estrela pop feminina brasileira do mundo, a cantora, compositora, bailarina, actriz e, ocasionalmente, apresentadora de programas de televisão, acumula mais de 65 milhões de seguidores no Instagram e mais de 17 milhões de assinantes no YouTube, totalizando perto de oito mil milhões de visualizações”, diz a editora da artista, a Universal, no comunicado em que anuncia a presença de Anitta no festival alentejano.

Anitta promete para 2024 o seu sexto disco de estúdio, Funk Generation, sucessor de Versions of Me (2022), caldeirão pop, reggaeton e hip hop onde desfilam estrelas como Missy Elliott, Maluma e Cardi B, sinais óbvios do poder de mercado da brasileira.​

“Dedicado exclusivamente ao funk”, Funk Generation “propõe um abraço à cultura das comunidades e à cena do funk carioca, cantado em espanhol e inglês, e contará a sua história, das suas origens e do início da sua carreira”, informa a editora. Já há algumas amostras do que pode vir aí, como o single Funk rave, colisão de beats e letras carnais ("É gostoso de boca/ Me lleva a la locura").

Em Portugal, Anitta já se apresentou também nos festivais Rock in Rio Lisboa (2018 e 2022) e Marés Vivas (2022).

No cartaz do Sudoeste deste ano, que decorre de 7 a 10 de Agosto, estão também os portugueses Da Weasel e Van Zee, a superestrela neerlandesa da música de dança para massas Martin Garrix e o brasileiro Matuê.