SNS faz transplante hepático pioneiro na Europa com recurso a cirurgia robótica

O Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação (CHBPT) do Hospital Curry Cabral realizou o primeiro transplante de fígado por cirurgia robótica do país. Mas também o primeiro da Europa. O doente de 51 anos foi operado no dia 5 deste mês e a recuperação está a decorrer na normalidade. Teve alta ao final de 11 dias após a intervenção.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, em conferência de imprensa, pela Unidade Local de Saúde (ULS) de São José – a que pertence este hospital. É no Curry Cabral que funcionam os centros de transplante hepáticos e o de cirurgia robótica. Um casamento feliz que tornou esta unidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pioneira num transplante de fígado realizado com recursos à cirurgia feita por robot.

Apenas uma equipa nos Estados Unidos da América realizou uma cirurgia semelhante, de um transplante com fígado completo, em 2021. As restantes intervenção, ainda poucas a nível mundial com uso de robot, foram com fígados parciais.

A cirurgia no Hospital Curry Cabral realizou-se no dia 5 deste mês. O doente de 51 anos de nacionalidade portuguesa, com uma cirrose hepática em estadio avançado, entrou na sala 1 do bloco operatório do Curry Cabral cedo. Às oito horas da manhã, a intervenção começou. E terminou às 17 horas.

Foram sete os profissionais de saúde responsáveis pela intervenção: três cirurgiões, um anestesista e três enfermeiros. “O doente recuperou muito bem e ficou muito satisfeito”, diz Hugo Pinto Marques, cirurgião principal e responsável pelo CHBPT, quando questionado sobre a reacção do primeiro paciente a fazer um transplante hepático por robótica.

O cirurgião explica as vantagens de fazer uma intervenção desta natureza, versus a cirurgia tradicional. “Quando fazemos transplante hepático, a incisão é bastante grande. Começa no princípio do abdómen e vai para a parte lateral. Causa dor e grande dificuldade na recuperação. Com o robot, a incisão pode ter oito cêntimos. É muito mais pequena, não é comparável no tempo de recuperação.”

As vantagens não ficam por aqui. O robot “permite fazer gestos que a mão humana não consegue fazer, ver de forma ampliada e detalhada”. “Tudo isto dá uma capacidade de reconstruir muito superior ao que somos capazes de fazer sozinhos”, reforça Pinto Marques, explicando que as veias são muito delicadas, o que torna o processo de reconstrução da ligação ao novo órgão bastante complexo.

O centro de transplante hepático da ULS de São José é um dos maiores da Europa. No ano passado realizou 118 transplantes, de um total de 2700 já feitos desde que a unidade funciona.

Quanto a cirurgias robóticas, Portugal tem dez robots. Destes, quatro estão no SNS – dois deles no Hospital Curry Cabral. O primeiro foi instalado em 2019, proveniente de uma oferta da Fundação Imamat Ismaili, o segundo foi adquirido pela ULS no ano passado. Em 2023, o centro fez 500 cirurgias robóticas. Desde 2019 foram cerca de 1500.