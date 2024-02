Os candidatos-correctores e o barril de pólvora na democracia

Do debate que marcou a semana aos ziguezagues de Pedro Nuno Santos, a semana política em análise no Poder Público.

Aproximamo-nos muito rapidamente do início da campanha eleitoral. A fase prévia foi marcada pelas eleições nos Açores, pelo caso da Madeira e também pelos frente-a-frente televisivos que terminaram esta semana. Há ainda um último debate com todos os partidos na televisão e outro na rádio, mas as conversas e os confrontos a dois já terminaram.

Neste episódio do Poder Público tenta-se fugir à pergunta mais repetida nos últimos dias — “quem é que ganhou o debate” entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos — e tenta-se perceber se foi esclarecedor e se ajudou os eleitores a decidirem-se.

Os ziguezagues de Pedro Nuno Santos e a concentração de polícias à porta do Capitólio são outros dois temas que marcam a conversa.

Siga o podcast Poder Público no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.