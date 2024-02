Trump escolhido como o pior presidente dos EUA de sempre. Terá uma segunda oportunidade?

Divulgada no domingo, na véspera do Dia dos Presidentes — que se comemora esta segunda-feira nos EUA —, a terceira lista publicada pela Associação Americana de Ciência Política dos EUA na última década e a segunda desde a eleição de Trump, em 2016, mostra que Donald Trump é o pior presidente dos EUA na visão destes académicos. Lista dos melhores e dos piores Presidentes da história dos EUA é liderada por Abraham Lincoln. Joe Biden entra directamente para o 14.º lugar, “por ter resgatado a presidência de Donald Trump”. Já o Alabama decidiu que embriões congelados em clínicas de fertilidade são crianças. Estes são os temas em debate neste episódio do Fogo e Fúria.

