Polícia de fronteira sérvia forçou dezenas de sírios a regressar nus à Macedónia do Norte

Relatório publicado em 2023 descrevia práticas como “disparar balas perto dos corpos das pessoas enquanto elas estão deitadas no chão”.

Dois vídeos mostram homens em roupa interior, alguns descalços, outros de meias, a caminharem em fila ao longo da fronteira. ONG diz que eram sírios, “empurrados” à força pelas autoridades da Sérvia.

As pessoas “chegaram assustadas”, depois de serem “espancadas e roubadas, durante o fim-de-semana”, descreve a organização não-governamental Legis. “Num período de 48 horas, mais de 70 pessoas – nuas ou em roupa interior em temperaturas de 3ºC regressaram à fronteira entre a Sérvia e a Macedónia do Norte”, lê-se numa publicação da ONG macedónia. “A polícia de fronteira sérvia ‘empurrou’ [pushback] 70 pessoas para a Macedónia do Norte”, escreve a Legis.

Dois vídeos partilhados pela ONG com o diário britânico The Guardian (e publicados pela Legis nas redes X e Instagram) mostram homens em roupa interior, alguns descalços, outros de meias, a caminharem em fila à beira da estrada. Gravados por um residente perto da vila de Lojane, perto da fronteira, os vídeos foram entregues à ONG a 10 de Fevereiro – os funcionários locais da Legis falaram depois com os homens, requerentes de asilo sírios.

Segundo a ONG, estas imagens dizem respeito ao segundo de dois “abusivos e degradantes” pushbacks sucessivos, dias depois de uma reunião entre a União Europeia e Belgrado, onde se discutiu “a continuação da cooperação na luta contra o tráfico de migrantes, readmissão e regresso, capacidades de asilo e acolhimento, e gestão das fronteiras”.

Os pushbacks ilegais ocorrem quando migrantes e requerentes de asilo são “empurrados” nas fronteiras – tanto acontecem nas fronteiras terrestres como nas chegadas por mar, quando as guardas costeiras “empurram” embarcações que já se encontram nas suas águas e a lei internacional obriga que as pessoas em viagem sejam resgatadas.

“Podemos dizer que se tornou uma prática regular”, disse ao Guardian Rados Djurovic, director do Centro de Protecção e Asilo na Sérvia, a propósito dos pushbacks da Sérvia para a Macedónia do Norte, que têm aumentado desde o início do ano. Encontrar migrantes que são obrigados a despir-se também não é novo, mas a Legis diz que é a primeira vez que vê isto acontecer nesta fronteira.

Num relatório publicado em Março de 2023, o Conselho da Europa descrevia práticas habituais de tortura física e humilhação em várias fronteiras europeias, incluindo “disparar balas perto dos corpos das pessoas enquanto elas estão deitadas no chão, empurrá-las para rios (por vezes com as mãos atadas), obrigá-las a despirem-se e descalçarem-se e a atravessar a fronteira sem sapatos e/ou em roupa interior, em alguns casos, completamente nuas”.