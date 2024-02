Jardins do Bombarda: novo pólo sociocultural no coração de Lisboa abre na Primavera

“O que interessa é as pessoas virem, desfrutarem do lugar e dele se apropriarem. Vamos abrir um espaço muito bonito, onde apetecerá estar e que se encontrava de portas fechadas há muito. Será uma zona de Lisboa que as pessoas vão descobrir com prazer.” Contornando as tribulações burocráticas com que está habituada a lidar, e que a ocupam com maior intensidade por estes dias, Marta Silva, directora da Largo Residências, é clara nos objectivos dos Jardins do Bombarda. O novo núcleo de animação social e cultural abrirá portas, entre Abril e Maio, numa parte do perímetro do antigo Hospital Miguel Bombarda. Até 29 de Fevereiro, decorre uma campanha de angariação de fundos, 20 mil euros, para ajudar a custear parte das mudanças.

