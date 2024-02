Menstruar todo mês é fenómeno moderno. As mães de nossas bisavós, nascidas um ou mais séculos atrás, casavam com 15 anos, começavam a menstruar aos 17 e já engravidavam. Tinham oito, dez filhos que as impediam de ovular por nove meses e por boa parte do período de amamentação.

