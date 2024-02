Portugal perde na fase de qualificação para o Eurobasket

A selecção portuguesa de basquetebol estreou-se nesta quinta-feira com uma derrota no Grupo A de apuramento para o EuroBasket2025, ao perder frente a Israel por 72-70, em jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

O conjunto luso, que ao intervalo perdia por apenas dois pontos (36-38), não conseguiu aproveitar os últimos 3,4 segundos numa reposição de bola para converter um lançamento que poderia garantir o prolongamento ou um triplo para a vitória.

Assim, Portugal completa esta primeira jornada na terceira posição, com um ponto, menos um do que Eslovénia e Israel, que comandam, enquanto a Ucrânia é quarta, também com um ponto.

Sem Neemias Queta (que está a competir na época da NBA) Travante Williams (18 pontos, 4 ressaltos e 3 assistências) e Miguel Queiroz (10 pontos, 9 ressaltos e 1 assistência) foram os melhores jogadores da equipa nacional, que teve ainda em destaque o estreante Rúben Prey — o jovem de 19 anos brilhou nos últimos minutos, chegando aos 10 pontos e 4 ressaltos.

Portugal até dominou a luta das tabelas (40-37 em ressaltos) e das perdas de bola (15-18 em turnovers), mas esteve menos eficaz na hora de lançar ao cesto e acabou com uma percentagem de 39,4%, estando especialmente desinspirado nos triplos (apenas 2 em 21).

No lado israelita, Tomer Ginat (17 pontos) e Yam Madar (16 pontos e cinco assistências) foram os jogadores mais preponderantes.

Na próxima jornada, a disputar no domingo, Portugal defronta a Ucrânia, enquanto Israel mede forças com a Eslovénia, numa fase de qualificação em que os três primeiros de cada um dos oito grupos apuram-se para a fase final, que vai decorrer entre 25 de Agosto e 14 de Setembro de 2025, na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.