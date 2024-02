Portugal cai nos quartos-de-final do Mundial de futebol de praia

Selecção nacional foi eliminada pela Bielorrússia, com o golo decisivo a ser marcado a um segundo do final do prolongamento.

Portugal foi nesta quinta-feira eliminado nos quartos-de-final do Mundial de futebol de praia, que decorre no Dubai, ao perder com a Bielorrússia, por 4-3, graças a um golo a um segundo do final do prolongamento.

Ihar Bryshtel foi a grande figura do encontro, ao marcar os quatro golos da selecção bielorrussa, aos 13, 14 e 18 minutos, o último de grande penalidade, além do golo que afastou Portugal, apontado a um segundo do final do prolongamento.

Duarte Algarvio (9 minutos) ainda deu vantagem a Portugal e Jordan (23) e Bernardo Lopes (29) levaram o jogo para prolongamento, mas não evitaram a eliminação do campeão do mundo em 2001, 2015 e 2019, os dois últimos títulos já com organização da FIFA.

O Brasil também já assegurou um lugar nas meias-finais, graças a um triunfo sobre o Japão, por 8-4, e ainda nesta quinta-feira disputam-se os restantes jogos dos "quartos": Irão-Emirados Árabes e Itália-Tahiti.