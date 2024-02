Sexta na TV: missões impossíveis, debate e stand-up

CINEMA

Apollo 13

AMC, 22h10

Ron Howard dirige este filme, duplamente oscarizado, sobre a missão espacial que ficou famosa pela frase “Houston, temos um problema…”. Face a problemas técnicos, três astronautas tentam sobreviver a mais de 300 mil quilómetros de casa, enquanto, em Terra, uma equipa luta para os trazer de volta em segurança. Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise e Ed Harris ocupam os papéis principais.

Missão: Impossível

Star Channel, 22h15

Um comando de espiões de elite é incumbido de descobrir as causas do falhanço de uma missão secreta em Praga. Ethan Hunt é o líder. É Tom Cruise quem o encarna nesta reactivação cinematográfica da série que se estreou na década de 1960. Dirigido por Brian De Palma, em 1996, o filme inaugurou uma saga que, em 2023, atingiria o sétimo capítulo.

Todos os outros seis são exibidos ao longo deste fim-de-semana. O segundo filme também passa hoje, às 00h21; amanhã, vêm Missão: Impossível 3 (às 19h02) e Operação Fantasma (21h20); domingo, chegam Nação Secreta (18h55) e Fallout (21h20).

O Amante de Um Dia

RTP2, 22h49

Em 2017, este filme de Philippe Garrel veio completar a sua “trilogia do amor”, iniciada em 2013 com Ciúme e continuada dois anos depois com À Sombra das Mulheres. Centra-se em Gilles, um professor de filosofia interpretado por Ériv Caravaca, que namora e vive com uma das alunas, Ariane (Louise Chevillotte). Tudo está bem até ao dia em que a filha de Gilles, Jeanne (Esther Garrel, filha do realizador), da mesma idade de Ariane, vai morar com eles após acabar a relação em que estava.

SÉRIE

Uma Luz ao Fundo

RTP2, 1h13

Criada por Regina Moriarty, a série britânica segue uma jornalista (Alexandra Roach) que regressa à cidade galesa de Llanemlyn para perceber o que aconteceu à amiga de infância, desaparecida há 18 anos e nunca encontrada. Espera confrontar o suposto assassino (Iwan Rheon), que acaba de sair da prisão em liberdade condicional. Mas nem todos estão interessados em remexer no passado. Uma Luz ao Fundo regressa hoje aos serões da RTP2, com seis episódios para ver (ou rever) semanalmente.

DOCUMENTÁRIOS

MC Daleste - Mataram o Pobre Loco

Globoplay, streaming

Estreia. Em Julho de 2013, em Campinas, ao dar início a mais uma actuação, o cantor brasileiro de funk paulista Daniel Pedreira Pellegrine, mais conhecido como MC Daleste, foi baleado em palco, perante milhares de fãs. Morreria pouco depois, com apenas 20 anos. O autor dos disparos não foi identificado, apesar da profusão de registos áudio e vídeo. Mais de dez anos depois, esta série documental investe num trabalho jornalístico que vem lembrar e reavaliar o caso.

Peru: Sacrifícios no Reino de Chimú

RTP2, 16h06

Em 2019, foi descoberto no Peru um dos maiores locais de sacrifício de crianças da história. Um grupo de arqueólogos encontrou uma vala comum com restos mortais de 227 crianças, dos cinco aos 14 anos. Pertenciam ao povo Chimú, uma das civilizações que dominava a costa Norte do Peru entre os séculos XIII e XV, antes de ser conquistada pelos Incas. É sobre os mistérios desta civilização andina, em boa parte deslindados por esta descoberta, que se debruça o documentário de Jérôme Scemla.

COMÉDIA

Jenny Slate: Seasoned Professional

Prime Video, streaming

A actriz e humorista Jenny Slate, conhecida de Parks and Recreation, House of Lies ou Saturday Night Light, estreia mais um especial de stand-up “romântico, eléctrico e maroto” em que, segundo a Prime Video, “demonstra que vale a pena ser corajosa em nome do amor, seja a expelir um bebé pela vagina, a perseguir o terapeuta ou a acreditar que o nosso parceiro não nos vai destruir”.

INFORMAÇÃO

Debates Legislativas 2024 - Partidos com Assento Parlamentar

RTP1, 21h

Directo. O calendário de debates em torno das eleições legislativas de 10 de Março fecha com duas horas de troca de argumentos entre os líderes de todos os partidos com assento parlamentar. O moderador é Carlos Daniel.