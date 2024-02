Trabalho do PÚBLICO nomeado para os maiores prémios de jornalismo de dados

O PÚBLICO volta a estar nomeado para os prémios Sigma de 2024. Os maiores prémios de jornalismo de dados seleccionaram o trabalho Faça o seu ranking, do jornalista Rui Barros, lançado em Junho de 2023, que permitia ver a escola mais adequada para o utilizador, tendo em conta seis variáveis, no âmbito de um pacote de trabalhos dos rankings das escolas. Os vencedores serão conhecidos no início de Março, ainda com data a confirmar.

Com 52 nomeados, a lista foi revelada numa emissão ao vivo pela organização. A par do PÚBLICO, também o Expresso, com uma série de trabalhos em conjunto com o Consórcio OCCRP, NarcoFiles, está nomeado. Órgãos de comunicação social estrangeiros como o Le Monde, Reuters, The Economist e o The Courier também estão nomeados. O Brasil arrecadou cinco nomeações individuais, por trabalhos da Associação InfoAmazonia, Fiquem Sabendo, Intercept Brasil e Repórter Brasil.

Rui Barros já tinha sido nomeado na edição de 2023, com um portefólio composto por mais de dez trabalhos realizados para o PÚBLICO.

Foram submetidos 591 projectos de jornalismo de dados, de 78 países, para os prémios Sigma. A Europa lidera as nomeações, com 17 indicações, seguida pela América do Norte (15), América do Sul (9), Ásia (8), África (3) e Oceânia (1). O prémio deste ano tem o valor de 5 mil dólares (cerca de 4600 euros), que será dividido pelos vencedores. Os participantes distinguidos terão a possibilidade de participar no Festival Internacional de Jornalismo de 2024, em Perugia, Itália.

Texto editado por Ana Maria Henriques