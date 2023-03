Jornalista do PÚBLICO nomeado para o maior prémio de jornalismo de dados

Trabalhos como Com que programa eleitoral sairia para jantar? ou o impacto da inflação no carrinho de compras integram o portefólio seleccionado para o maior galardão em jornalismo de dados.

O jornalista Rui Barros, que integra a equipa Online do PÚBLICO, está entre os finalistas dos Sigma Awards 2023, a mais importante distinção internacional em jornalismo de dados. Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 17 de Março.

A lista dos 60 nomeados foi revelada esta quinta-feira e o PÚBLICO é o único órgão de comunicação social português nomeado, a título individual, na categoria “portefólio”, surgindo ao lado de publicações e agências como The Economist, Reuters, ProPublica, The Times, Der Tagesspiegel ou o ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), consórcio internacional de jornalistas de que o semanário Expresso faz parte.

O portefólio do PÚBLICO, reunido pelo jornalista Rui Barros, é composto por dez dos melhores projectos de dados publicados no ano passado, tais como: o dating eleitoral, o “Prometómetro”, o simulador dos empréstimos à habitação, a evolução dos preços no carrinho de compras e nos combustíveis, a evolução do país da ditadura até à democracia ou ainda o interactivo: “Somos 8 mil milhões”.

Além disso, na categoria dos projectos individuais, o PÚBLICO surge com duas menções nos trabalhos assinados pelo jornalista Paulo Pena: O poder militar da UE mede-se em euros, mais do que em tropas, realizado em conjunto com o consórcio de jornalistas da Investigate Europe e o periódico InfoLibre, e Portugal importou mais de 300 mil toneladas de gás e petróleo da Rússia, que resulta de uma investigação internacional realizada com dez outras organizações jornalísticas.

Este ano foram enviadas 638 candidaturas, de 332 organizações, provenientes de 80 países, estabelecendo um novo recorde de submissões.

Os vencedores dividem um prémio monetário no valor de 5000 dólares e viajam até à cidade de Perugia (Itália), onde irão participar e liderar painéis de discussão no Festival Internacional de Jornalismo.

A edição deste ano dos Sigma Awards destaca “o que de melhor se fez em jornalismo de dados” sobre a pandemia, a guerra na Ucrânia e também a cobertura de outros temas como “política, desporto ou ambiente”.