Porto de Mós assinala 20 anos de caminhadas com maior edição de sempre do Tok’andar

O Tok’andar celebra 20 anos com a maior edição de sempre: 26 caminhadas temáticas para desbravar as dez freguesias do município de Porto de Mós.

O programa de caminhadas Tok'andar, que se realiza desde 2004 em Porto de Mós, no distrito de Leiria, assinala duas décadas com a maior edição de sempre. Ao todo, vão ser 26 caminhadas temáticas organizadas pelas associações locais e pelo município, cruzando as dez freguesias de Porto de Mós, dentro e fora do território do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

Este ano, a iniciativa começa a 3 de Março, com a Rota dos Veados, na Cabeça Veada, e termina a 30 de Junho, com a Rota do Lena, na vila de Porto de Mós. "Penso que no país não há nenhum concelho que tenha devidamente organizadas 26 caminhadas com esta dimensão", destacou à agência Lusa o presidente da autarquia, Jorge Vala.

"É a maior edição de sempre. No ano passado, tivemos 21, este ano temos 26, saíram três, entram oito. Portanto, temos aqui um salto muito significativo que nos parece que vai resultar num grande, grande evento para o concelho de Porto de Mós", sublinhou.

Ao longo dos próximos meses, os percursos vão levar os participantes a percorrer um total de 264 quilómetros, prevendo a organização que possam atrair cerca de 3.250 pessoas nas várias caminhadas temáticas, algumas realizadas à noite. A flora, a fauna ou as linhas de água, mas também o património construído e histórico, caso da Batalha de Aljubarrota, ou até a gastronomia, inspiram os percursos delineados pelas associações das freguesias de Porto de Mós.

"Vêm muitas pessoas dos centros urbanos da região e também de Lisboa. Pessoas que gostam de caminhar e que gostam de caminhar na serra, no território do Parque Natural, embora existam diversos percursos muito bons, muito agradáveis, também fora do território do Parque Natural", acrescentou Jorge Vala.

Segundo dados do município, em duas décadas de Tok'andar, mais de 1.500 quilómetros foram percorridos por cerca de 25 mil participantes, números que fazem deste "já um programa histórico de caminhadas".

"Associado a isto vem uma responsabilidade. Não de continuar a crescer, porque estamos no limite, mas sobretudo a responsabilidade de continuar a fazer bem, a fazer melhor", para que "o crescimento seja sobretudo em qualidade", concluiu Jorge Vala.

A participação nas caminhadas Tok'andar é gratuita e inclui seguro de participação.