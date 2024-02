Vai-se Andando? É Edmundo Inácio com os Ganhões de Castro Verde no CCB

Uns lembrar-se-ão dele do Festival RTP da Canção de 2023, onde ficou em segundo lugar com a canção A festa; outros da sua passagem pelo concurso The Voice Portugal, também na RTP. Pois foi desse período pré-profissional que Edmundo Inácio tirou força e energias para se estrear em disco. Vai-se andando?, o seu álbum de estreia, foi lançado no início deste mês nas plataformas digitais e já começou a ser apresentado ao vivo. Chega esta quarta-feira ao palco do CCB, em Lisboa (21h, no Pequeno Auditório), depois de passar pelo Porto e por Águeda.

