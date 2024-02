Bolieiro, indigitado presidente do governo açoriano, promete “diálogo” como “lema”

O representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, indigitou, na tarde desta terça-feira, José Manuel Bolieiro, como presidente do novo Governo Regional. O líder da coligação PSD/CDS/PPM quer governar sem apoio maioritário no parlamento açoriano, o que o leva a prometer "garantir um reforço do diálogo" com os restantes partidos com representação parlamentar. Bolieiro garante que o "diálogo" será o seu "lema" e ainda que será ele próprio a liderar as negociações e conversações com as restantes forças políticas.

Após ouvir todos os partidos com assento parlamentar na Assembleia Legislativa dos Açores, Pedro Catarino anunciou, em conferência de imprensa transmitida pela RTP3 que tinha acabado de "indigitar o doutor José Manuel Bolieiro como presidente do novo Governo Regional, convidando-o a apresentar nos próximos dias o elenco do seu futuro executivo".

A coligação PSD/CDS/PPM, liderada por Bolieiro, venceu as eleições regionais açorianas de 4 de Fevereiro, com 42,08% dos votos, elegendo 26 deputados, ficando a três da maioria absoluta. Logo na noite eleitoral, o social-democrata disse querer governar com base num executivo minoritário.

Esta terça-feira, em reacção ao anúncio de Pedro Catarino, o presidente do novo Governo dos Açores começou por garantir: "Reforçarei a minha disponibilidade para o diálogo. Não apenas a que tive até agora, mas ainda com mais reforço." Bolieiro diz reconhecer que, "sem uma maioria absoluta, importa garantir um reforço deste diálogo": "O diálogo será o meu lema", insistiu.

O social-democrata e líder da coligação PSD/CDS/PPM assegura ainda que será ele próprio, "e não outro membro do governo, a liderar as negociações, conversações e os necessários entendimentos" para que todos os partidos possam "rever-se em documentos que são de investimento e defesa dos Açores", como é o caso do Orçamento da Região Autónoma (foi o chumbo às contas para 2024 que gerou a queda do anterior primeiro executivo chefiado por Bolieiro).