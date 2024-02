Podcast. “Lei e desordem”: a nova série da AD sobre os polícias

Questionado, nesta terça-feira, sobre a manifestação dos polícias em frente ao Teatro Capitólio na noite do debate entre o líder do PSD e o do PS, o líder do CDS-PP, Nuno Melo, ao contrário do que tinha feito Montenegro, criticou directamente a acção dos agentes: “O que ontem aconteceu não respeita a lei e a ordem. E eu lamento. As polícias estiveram mal". A Aliança Democrática fala a duas vozes? Ou até a três?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.