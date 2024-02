Centenas de polícias em protesto dirigem-se para o Capitólio

Muitas das centenas de elementos da PSP e da GNR que se concentravam esta segunda-feira à tarde junto ao Ministério da Administração Interna, na Praça do Comércio, em Lisboa, dirigem-se agora ao teatro Capitólio, onde daqui a uma hora começa o debate entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro.

Mas antes disso fizeram ecoar o hino nacional no Terreiro do Paço. Ouviram-se palmas e apitos, muitos apitos, em mais uma acção de protesto por melhores condições salariais cuja principal exigência é um aumento do suplemento de ordenado idêntico ao atribuído à Polícia Judiciária. A concentração é organizada pela plataforma que congrega sindicatos da PSP e associações da GNR.

O agente principal João Pedro Veiga, de 51 anos, veio num dos três autocarros que trouxe de Coimbra profissionais das duas corporações. “Todos juntos somos um”, diz a camisola preta que vestiu para este protesto, bandeira nacional na mão como muitos dos seus camaradas. Viveu 18 anos em Lisboa entre camaratas e quartos e conhece as dificuldades por que passa um jovem polícia no início. “Saímos da escola de polícia cheios de sonhos, com vontade de servir o Estado e as pessoas. O tempo passa e ficamos destruídos por dentro. Temos muitos deveres e devemos ter, mas não temos direitos”. Emociona-se e conta que veio a este protesto porque recorda as palavras do impulsionador do sindicalismo na PSP, José Carreiras, que morreu em 2003 na sequência de uma doença, ainda não tinha 50 anos.

“Partiu novo. Ele esteve no histórico momento dos 'secos e molhados'. Estava do lado dos molhados. Um dia disse-me: 'Já fiz a minha luta, agora é a vossa vez'. Tantos anos depois, continuamos a lutar e é por isso que estou aqui”. À pergunta se tem esperança de que o próximo Governo dê resposta às reivindicações dos polícias, João Veiga responde que se não tivesse esperança não estava ali. Mas a verdade é que nos seus programas nenhum partido colocou uma medida em concreta, assinala: “Só falam em valorizar as carreiras. Como? Isso ninguém diz”.

Do Seixal vierem as agentes Elsa Alves e Fátima Quaresma, de 58 anos, e Ana Silva, de 57. São polícias há três décadas e meia e dizem que estão aqui pelos mais novos. “E pelo futuro deles”, acrescenta Elsa Alves. Ana Silva lembra que nos bairros considerados perigosos são os polícias fardados que vão à frente quando lá precisam de entrar. Já Fátima Quaresma diz com orgulho que já o seu pai era polícia, o marido é e um dos filhos também já abraçou a carreira. Se o tentou dissuadir? "Foi ele que meteu os papéis. Numa família de polícias o que lhe poderia dizer?" E esta segunda-feira também veio para a Praça do Comércio.

As três agentes recuam no tempo e recordam a quantidade de candidatos com que tiveram de disputar um lugar no ano em que se candidataram à PSP. “No nosso ano entraram 200 mulheres”, declara Elsa com orgulho. "Eram sempre mais de mil candidatos. Agora se chegarem aos 500 é uma sorte", lamenta Ana Silva.

Pedro Costa, o polícia que iniciou um protesto solitário defronte da Assembleia da República que alastrou a um país inteiro é motivo de orgulho para Elsa Silva: "Fez aquilo que os sindicatos não conseguiram fazer em anos. Uniu os polícias”.

Foi há mais de um mês, e desde aí que os protestos da classe não páram. A concentração desta segunda-feira acontece depois de a plataforma ter organizado, em Janeiro, nos dias 24 e 31, manifestações em Lisboa e no Porto que juntaram milhares de elementos das forças de segurança e que foram consideradas as maiores de sempre, além de vigílias nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Funchal e no porto marítimo de Lisboa. A plataforma tem ainda agendado, para 2 de Março, um encontro nacional de polícias da PSP e militares da GNR.

Apesar de não ter sido assumido como parte da contestação, vários polícias da PSP e militares da GNR apresentaram baixas, o que levou ao cancelamento de jogos da I e II ligas de futebol e a que o ministro da Administração Interna determinasse a abertura de um inquérito urgente à Inspecção Geral da Administração Interna sobre estas súbitas baixas. Também a nível interno e por determinação da Direcção Nacional da PSP já foram abertos inquéritos a situações de baixa de elementos desta força de segurança.