Milhares de polícias marcham por Lisboa e alguns vão passar a noite no Parlamento

Milhares de agentes da PSP, militares da GNR, e guardas prisionais juntaram-se esta quarta-feira à tarde, em Lisboa, no Largo do Carmo, e juntos iniciaram uma marcha até à Assembleia da República onde alguns pretendem passar a noite, segundo informação dada por Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL), um dos sindicatos que faz parte da plataforma que organizou o protesto.

Questionado sobre o número de polícias presentes no protesto, Armando Ferreira disse que não conseguia ainda precisar mas que as estimativas apontavam para mais do que 10 mil.

Foto Nuno Ferreira Santos

Paulo Libânio veio com quatro colegas das Caldas da Rainha participar neste protesto e está disposto a passar a noite defronte da Assembleia da República, "ao lado do camarada Pedro Costa, para mostrar que estamos unidos". Ingressou na PSP há 24 anos, numa altura em que a profissão ainda era bem paga. Hoje leva para casa 1420 euros líquidos, salário semelhante ao da mulher. Diz que não fazem férias porque não conseguem. No Verão vão à terra com os filhos, à Covilhã, porque aí não pagam alojamento. "Estou aqui para lutar pelos meus direitos, e por causa do atraso de vida que isto tem sido nos últimos 20 anos", explica.

De Coimbra veio um grupo de guardas prisionais que durante duas décadas andaram a deslocar-se quase diariamente entre a cidade universitária, onde sempre moraram, e os estabelecimentos prisionais onde foram colocados, a centenas de quilómetros de distância. "Vínhamos pela Estrada Nacional para não pagar portagens", recorda um deles. Depois arrepia-se: "Três de nós ficaram na estrada, não sobreviveram. Adormeceram ao volante".

O guarda prisional faz uma pausa, emocionado: "Esta luta é agora ou nunca". Faltam-lhe 12 anos para a aposentação, mas se pudesse saía já e mudava de carreira. Só que pelas suas contas levava para casa 800 euros, muito menos do que os actuais 1400 limpos que aufere no activo, subsídios já incluídos. Os colegas confirmam o que conta: que a falta de efectivos nas cadeias é tal que origina falhas de segurança. Como a maioria dos polícias presentes no protesto, fala sob anonimato, com medo de represálias disciplinares.

Foto Nuno Ferreira Santos

Não houve palavras de ordem no Largo do Carmo, mas antes de partirem em direcção à Assembleia da República cantou-se o hino nacional. O percurso devia ser em silêncio, mas foi-se ouvindo o silvo de apitos e assobios. As palavras de ordem estão escritas em camisolas que alguns dos polícias trazem vestidas. " A segurança de Portugal e dos portugueses depende de nós todos os dias. Por um vencimento justo. Pela carreira. Pela segurança de Portugal", lê-se. Também há um cartaz ou outro onde se lê que "a vida do policia também importa".

Os protestos que começaram por iniciativa do agente da PSP Pedro Costa em frente à Assembleia da República, no dia 7 de Janeiro, em Lisboa, mobilizaram elementos da PSP, GNR e guardas prisionais em todo país, com iniciativas organizadas através de redes sociais, como Facebook e Telegram, ao longo dos últimos dias, culminando esta quarta-feira com uma mega-concentração.

Segundo a plataforma que é composta por sete sindicatos da Polícia de Segurança Pública e quatro associações da Guarda Nacional Republicana e criada para exigir a revisão dos suplementos remuneratórios nas forças de segurança -, esta concentração surge na sequência "da luta pela dignificação das carreiras da PSP e GNR, que os sindicatos e associações consideram que têm sido desconsideradas pelo Governo, com a "machadada final" a ser a secundarização da PSP e GNR na atribuição do suplemento de missão da PJ".