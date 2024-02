Pedro Nuno e Montenegro: quatro opiniões sobre o debate

As análises e comentários dos cronistas do PÚBLICO sobre o frente-a-frente entre Pedro Nuno Santos, líder do PS, e Luís Montenegro, candidato pela AD.

Num debate "decisivo", o eventual futuro primeiro-ministro português enfrentou esta segunda-feira o eventual futuro líder da oposição. No final de uma noite que marca o encerramento dos debates preparatórios para as legislativas antecipadas de 10 de Março, deixamos-lhe, como sugestão de leitura, as opiniões dos jornalistas e cronistas do PÚBLICO.

Um jogo com nervos e substância

Foi possível distinguir os perfis dos dois candidatos a primeiro-ministro, bem como os programas que os separam. Pedro Nuno Santos mostrou finalmente um pouco do seu nervo. Por vezes de mais. Luís Montenegro confirmou que as boas prestações em debates anteriores não foram por acaso.

Leia aqui a opinião do jornalista Manuel Carvalho:

Pedro Nuno vence Montenegro no debate decisivo

Depois de muitos dias a encarnar uma personagem que não era a sua, Pedro Nuno chegou ao debate com Luís Montenegro e decidiu, finalmente, ser Pedro Nuno. Luís Montenegro pode ter perdido uns votos à direita, ao comparar Sócrates a Passos Coelho.

Uma crónica da jornalista Ana Sá Lopes:

Um debate decisivo?

Não devemos confundir a política com a sua mediatização. Vamos votar em quem acreditamos ser o melhor primeiro-ministro, não em quem “vence” debates (seja isso o que for). Dito isto, ambos os líderes cumpriram os objectivos do seu xadrez eleitoral.

​Opinião de Rita Figueiras, professora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica:

Estado de espírito, com escalpelo

A invasão do Capitólio começou a meio da tarde, com planos de drones em voo picado sobre a Travessa do Salitre. “O debate... mais... aguardado”, assegurou um rimbombante sussurro de trailer, ao som do crescendo orquestral que costuma acompanhar propriedade intelectual da Marvel.

O comentário do escritor Rogério Casanova: