Cães e coelhos usados na rua fazem soar botão de emergência para animais em risco

A Provedoria dos Animais de Lisboa acompanha pessoas em situação de sem-abrigo que têm animais e garante que consegue facilmente distinguir estas situações de carência das denúncias de pessoas que usam cães ou gatos para a mendicidade.

“No caso das pessoas sem-abrigo, os animais estão sempre muito bem cuidados, são a única companhia e, para muitos, a razão de vida. Já as pessoas que instrumentalizam os animais para pedir esmola têm casa e não são obrigadas a estar na rua com eles”, destaca em entrevista ao P3 Provedor dos Animais da cidade, Pedro Emanuel Paiva.

Desde o início de Janeiro, quando foi criado o botão de emergência que acompanha animais em risco, a Provedoria recebeu 24 alertas, acabando por se dirigir aos locais com as autoridades e veterinários municipais. As denúncias são sobre o uso de crias e cadelas grávidas que, acrescenta, “funcionam como motor de empatia” para quem passa. A estratégia não é nova.

Nas situações, que Pedro Paiva descreve como “lamentáveis”, os animais, na grande maioria cães e coelhos, estão amarrados e não têm muito espaço para se movimentarem nem ração adequada. Mesmo assim, muitos têm microchip e vacinação obrigatória.

“É por isto que fazemos um trabalho de sensibilização dos detentores e, se mostrarem vulnerabilidade, asseguramos os mesmos apoios que damos às pessoas sem-abrigo. Recebem ração, têm acesso às respostas sociais que existem na câmara e os animais também, através de protocolos com associações zoófilas e serviços municipais que disponibilizam cuidados veterinários”, aponta.

Foto Provedoria dos Animais de Lisboa

Nesta primeira fase, os animais continuam com os donos. Mas se os continuarem a utilizar como meio para receberem dinheiro e os mantiverem presos, situações que o provedor classifica como maus-tratos, poderão ser retirados.

Veterinários ambulantes gratuitos

Em declarações ao P3, Laurentina Pedroso, Provedora dos Animais, diz também ter recebido denúncias por parte de duas associações de protecção animal sobre o uso de ninhadas "para um fim lucrativo de solidariedade fácil”, mas destaca que nunca foram reportados casos de pessoas sem-abrigo com animais.

“Nestes casos, é fundamental perceber se foram desparasitados e se têm vacinas. Se isso não existe e se não houve demonstração clara da pessoa de procurar ajuda junto das autoridades ou das associações, tudo leva a crer que é um acto propositado para conseguirem apoios monetários. Se são a companhia destas pessoas, não são para reprodução e devem estar esterilizados”, reforça.

Nestes casos, os serviços de acção social sinalizam as pessoas que vivem na rua com os seus animais e pedem ajuda com ração e cuidados veterinários. Em Lisboa, garante Pedro Paiva, foram criados espaços específicos para os acolher e está prevista a criação de uma rede de hospitais veterinários públicos gratuitos.

Todas estas medidas vão ao encontro de um estudo publicado esta segunda-feira pela Cabi (organização internacional sem fins lucrativos que procura soluções para problemas na área da agricultura e ambiente), a propósito da realidade das pessoas sem-abrigo e dos seus animais nos Estados Unidos, em áreas onde não existe nenhum destes serviços.

A investigação, que se baseou nos resultados de 19 outros estudos sobre o mesmo tema, começa por propor a criação de um veterinário ambulante e gratuito direccionado para animais que vivem em situações de risco. Laurentina Pedroso propôs a mesma coisa aos anteriores Governos, mas sem sucesso. “Trata-se de uma rede de emergência nacional para actuar em caso de incêndios, cheias e outras catástrofes que teria clínicas veterinárias ambulantes disponíveis para apoiarem as comunidades”, recorda. A proposta incluía ainda cuidados veterinários gratuitos durante todo o ano a animais abandonados, que vivam em associações, de famílias carenciadas e de pessoas sem-abrigo."

No estudo, os investigadores sugerem a criação de uma clínica que ofereça cuidados de saúde a pessoas sem-abrigo e aos seus animais, como existe no Canadá. A proposta surge depois de 86% de pessoas que vivem na rua com animais admitirem colocar a saúde dos cães ou gatos à frente da deles. A par disto, a preocupação que a percentagem de pessoas em situação de sem-abrigo demonstrava para com os animais era igual ou superior às pessoas que tinham uma casa, os animais estavam bem alimentados apesar das dificuldades económicas e brincavam mais tempo com os donos — recebiam entre 1h a 4h de atenção comparados aos 28 minutos dos inquiridos que tinham uma casa.

A última proposta é a atribuição de vouchers de esterilização. Em Portugal, existe o cheque veterinário que a Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) criou em 2016 para todas as autarquias, que se devem candidatar junto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Em comunicado enviado ao P3, o Bastonário da OMV, Pedro Fabrica, destaca que estão abrangidos no programa 37 municípios e 358 Centros de Atendimento Médico-Veterinário que podem vacinar, esterilizar e realizar cirurgias. Estes apoios são direccionados a animais de tutores com dificuldades económicas.

Mas, apesar da oferta, os serviços para as pessoas sem-abrigo e para os animais nem sempre funcionam ou comunicam entre si. A Provedora dos Animais recorda que a maioria dos centros de apoio não aceita animais e aponta esta como uma das razões para as pessoas não quererem sair da rua. E quando ficam sem a companhia dos donos, os animais continuam sem casa.

“Há dias reportaram-me o caso de uma pessoa sem-abrigo que tinha um cão e se sentiu mal rua. O INEM levou a pessoa e o animal ficou dias na rua sozinho. Depois uns populares aperceberam-se da situação porque o cão não saiu do sítio onde o dono o deixou e ligaram para o centro de recolha animal. Por isto é que é importante as câmaras terem estas situações referenciadas”, conclui.