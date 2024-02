Como fica a oposição russa depois da morte de Navalny?

Na última sexta-feira, a porta-voz de Alexey Navalny, Kira Iármych, confirmava a morte do principal opositor político de Vladimir Putin: "Navalny foi assassinado. A morte ocorreu no dia 16 de Fevereiro às 14h17, hora local, de acordo com a mensagem da mãe do Alexei”.

O activista russo cumpria uma pena de 30 anos, numa colónia prisional em Kharp, no Árctico, por vários crimes que dizia serem motivados apenas pela sua oposição ao regime.

Como fica a política interna russa depois da morte do activista, que em 2020 foi alvo de envenenamento por novichok? Depois de mais uma morte suspeita, conseguirão os russos organizar uma oposição por via democrática?

Neste P24, ouvimos Sandra Fernandes, especialista em Relações Internacionais e professora na Universidade do Minho.