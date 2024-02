Europeus estão mais pessimistas em relação a uma vitória da Ucrânia

Portugal está entre os países em que mais se acredita num desfecho favorável a Kiev e em que se defende com mais intensidade a continuidade do apoio militar e financeiro.

O pessimismo em relação a uma vitória da Ucrânia na guerra contra a Rússia parece estar a prevalecer entre os cidadãos europeus, ao fim de quase dois anos de conflito entre as duas nações, de acordo com uma sondagem publicada esta quarta-feira. Hoje são mais os que defendem um acordo de paz do que a manutenção do apoio a Kiev, mas o panorama difere entre os países.