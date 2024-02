Portugal apurado para os “quartos” do Mundial de futebol de praia

O próximo adversário da selecção nacional no torneio que decorre no Dubai deverá ser a Bielorrússia.

Um golo marcado por Léo Martins a nove segundos do fim lançou nesta terça-feira, com dramatismo, a selecção portuguesa de futebol de praia para a vitória, por 3-2, sobre Omã e para os quartos-de-final do Mundial 2024.

O jogador luso-brasileiro, que também tinha inaugurado o marcador, assegurou o triunfo sofrido no jogo da terceira e última jornada do Grupo D, e subiu ao topo da lista de melhores marcadores do torneio, que decorre no Dubai, com sete remates certeiros.

Portugal, campeão mundial em 2001, 2015 e 2019, também ascendeu à liderança do agrupamento, mas deverá regressar ao segundo lugar, quando o Brasil defrontar o México, preparando-se para defrontar nos "quartos" a Bielorrússia, virtual vencedora da poule C.

A equipa orientada por Mário Narciso, que antes tinha goleado o México, por 8-2, e perdido com o Brasil, por 3-2, após prolongamento, voltou a apurar-se para a fase a eliminar do Campeonato do Mundo, depois de ter falhado esse objectivo na edição anterior, realizada em 2021.

As duas equipas acusaram o carácter decisivo do encontro, mostrando-se preocupadas, acima de tudo, com a segurança defensiva, mas isso não impediu Bê Martins de acertar no poste da baliza adversária, no lance mais perigoso do primeiro período, que terminou sem golos.

O impasse foi quebrado aos 16 minutos, pelo inevitável Léo Martins, inaugurando o marcador com um desvio oportuno, após um pontapé de bicicleta falhado de Jordan, que, aos 20, acertou em cheio no gesto técnico mais representativo da modalidade, fixando o 2-0 no fim do segundo parcial.

O último período começou com o erro de Bê Martins, que resultou no golo de Abdullah Al Sauti, aos 25 minutos, e poderia ter terminado de forma infeliz para Portugal, quando uma falta de Jordan proporcionou o empate 2-2 a Khalid Al Oraimi, a 24 segundos do fim.

Quase no último suspiro da partida, um canto marcado com precisão por Bê Martins e o sentido de oportunidade de Léo Martins recolocaram a equipa das "quinas" no comando do marcador, que o guarda-redes Pedro Mano - outro dos destaques de Portugal - segurou com uma boa defesa, na derradeira tentativa de Omã.

A selecção portuguesa volta a entrar em acção na quarta-feira, para disputar a partida dos quartos-de-final do Mundial de 2024, previsivelmente com a Bielorrússia.