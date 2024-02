Morreu Andreas Brehme, campeão mundial pela Alemanha, aos 63 anos

Andreas Brehme, campeão do mundo pela Alemanha, que marcou o golo decisivo no Mundial de 1990, faleceu aos 63 anos. O jornal alemão BILD avança que o antigo jogador terá morrido depois de ter uma paragem cardiorrespiratória na noite desta segunda-feira, em Munique, onde residia.

Num curto comunicado, o Bayern de Munique, clube por onde o jogador passou, diz estar "profundamente chocado com a morte repentina de Andreas Brehme".

"Manteremos sempre Andreas Brehme nos nossos corações – como campeão mundial e ainda mais como uma pessoa muito especial. Fará sempre parte da família do FC Bayern. Descanse em paz, querido Andi!", lê-se na publicação do clube no X (antigo Twitter).

Durante a sua carreira como jogador, Brehme passou pelo Saarbrücken, Kaiserslautern (onde, mais tarde, também foi treinador), pelo Bayern, Inter de Milão e Real Zaragoza. No total, marcou presença em 86 jogos internacionais, em que marcou oito golos.