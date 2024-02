Correntes d’Escritas sopra 25 velas a celebrar a liberdade

O encontro de escritores de expressão ibérica que se realiza há mais de duas décadas na Póvoa de Varzim começa nesta quarta-feira com uma conferência do filósofo José Gil.

No ano em que comemora 25 edições, o festival Correntes d’Escritas, que decorre de quarta-feira a sábado na Póvoa de Varzim, terá o filósofo José Gil a falar sobre “Literatura e Filosofia”, na sua conferência de abertura. O autor, que no final do ano passado publicou Morte e Democracia, será apresentado por José Carlos Vasconcelos, director do Jornal de Letras e fundador da revista Visão (quarta-feira, às 15h, no Cine-Teatro Garrett).