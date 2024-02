“Com o teu voto garantimos o colapso climático”: activistas colam frase a outdoors de partidos

Esta terça-feira, no Campo Pequeno, em Lisboa, os outdoors de alguns partidos com assento parlamentar amanheceram com a frase “com o teu voto garantimos o colapso climático” colada sobre os cartazes. A acção, reivindicada pelo colectivo Climáximo, afectou outdoors do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PAN. Em comunicado, o grupo afirma que a acção foi interrompida pela polícia “quando se dirigiam para os outdoors do Chega e do PSD”.

Citada no comunicado, uma das porta-vozes da acção, Mariana Rodrigues, afirma que as propostas dos partidos para o mandato até 2028 não incluem um “programa de transição justa e cortes de emissões para atingir a neutralidade carbónica até 2030”.

Foto Climáximo

O grupo de activistas pela justiça climática vai mais além, afirmando que os partidos fizeram uma “escolha premeditada de agravarem a crise climática”. Para o colectivo, “é consensual para todos os partidos” a expansão de infra-estruturas que consideram “mortíferas”, entre as quais “um novo aeroporto, a expansão do terminal de gás natural liquefeito em Sines e a construção de um novo gasoduto entre Portugal e Espanha”.

A acção ocorre logo após o último frente-a-frente entre líderes dos partidos com assento parlamentar. No debate de segunda-feira à noite, entre Pedro Nuno Santos (PS) e Luís Montenegro (PSD), a transição climática, os desafios ambientais ou a questão da seca severa que o país enfrenta, que levou centenas de agricultores às ruas no início deste mês, não foram abordados.

Foto Climáximo

Em comunicado, o movimento considera que a “falta de planos” nos programas dos partidos é mesmo “uma declaração de guerra dos políticos contra a sociedade”, considerando que “os partidos estão cientes da violência e da destruição que as suas políticas estão e vão causar”. Falhar nas propostas em determinadas áreas, considera Mariana Rodrigues, “é garantir que a seca vai destruir a agricultura e o acesso à água - é garantir a destruição da vida”.

Os activistas do Climáximo prometem ainda voltar às acções de protesto durante as próximas semanas e “convoca toda a sociedade para se juntar”. “A sociedade não poderá delegar aos partidos e aos seus planos de destruição a tarefa de proteger a vida e travar a crise climática”, concluem.