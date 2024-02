Chuva vai voltar e traz companhia: neve e frio

Massa de ar polar vem do Oceano Atlântico e traz o frio já a partir desta terça-feira que deverá ficar uma semana. A Norte espera-se uma depressão com chuva e na serra da Estrela há previsão de neve.

Acordou com o sol a entrar pela janela? Amanhã pode já ter de vestir um casaco. As temperaturas começam a descer já esta terça-feira e o frio estende-se durante quase uma semana, até segunda-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o que provoca a mudança é a deslocação de uma massa de ar que vem do Oceano Atlântico e vai entrar pelo Norte do país. No litoral Norte, o frio começa ainda hoje e estende-se a todo o continente nos dias que se seguem.

A região mais poupada é a do Sul: no Alentejo e no Algarve – onde não se vai sentir grande diferença de temperatura e onde a chuva faz mais falta, neste momento – quase não chove, ao contrário do interior. No Norte e Centro as temperaturas máximas vão descer entre 8 e dez graus Celsius e as mínimas podem atingir os 2 graus Celsius.

No Porto, por exemplo, as máximas vão baixar dos 21 graus Celsius prevista para esta terça-feira para 13 graus na próxima sexta, na Guarda os 17ºC vão converter-se em 6ºC, em Braga os 23ºC vão passar para 12ºC e mesmo em Lisboa ou no Alentejo, em Évora e Beja, prevê-se uma queda das temperaturas máximas de cerca de 8 graus Celsius.

O Minho é o primeiro a ser atingido: a partir de quinta-feira, uma depressão vinda da Gronelândia – que pode vir a ser apelidada de Louis, dependendo do instituto meteorológico que lhe der nome – traz consigo uma massa polar que faz cair chuva e neve, que ainda no mesmo dia vão descer por todo o país.

Com isto, a descida de temperatura deverá também trazer a neve: na Serra da Estrela, esta prolonga-se ao longo de todo o fim-de-semana, de sexta-feira a segunda, e chega também a Espanha. Também o vento vai chegar, vindo do Norte, com força média a forte, aumentando a sensação térmica de frio. A chuva pode abrandar no fim-de-semana e voltar a dar sinais no sábado, ainda que de forma menos intensa.

Mas a que se deve esta Primavera antecipada que nos rodeia neste momento? Até agora, o país estava "protegido" por um bloqueio anticiclónico que vai agora enfraquecer, que impedia que chegassem tempestades à Península Ibérica, bloqueando a passagem de superfícies frontais atlânticas, segundo o IPMA. Agora, o fluxo intensifica-se e a onda que arrasta a massa gelada e a depressão pode atingir os 85 km/h no Norte. Com a mudança da correntes e dos ventos, vem a mudança de temperatura, por isso, quando sair de casa amanhã, não se esqueça do casaco, e pode começar a pensar onde deixou o guarda-chuva. Gira à volta do pólo Norte uma corrente de ventos que promete arrefecer o país na quarta-feira.

Na próxima semana, talvez já se possa contar com o regresso do sol primaveril.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. Esta previsão do tempo corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.

