PSD-Madeira marca directas e Miguel Albuquerque “quase de certeza” se irá recandidatar

Enquanto se aguarda pela decisão que Marcelo tomará após 24 de Março, o actual líder do PSD-Madeira posiciona-se para se manter como presidente do Governo madeirense.

Miguel Albuquerque, presidente demissionário do Governo da Madeira, que está actualmente em gestão, anunciou que "quase de certeza" voltará a candidatar-se a líder do PSD-Madeira nas eleições directas convocadas esta segunda-feira pela comissão política do partido, às quais se seguirá um congresso regional.

Depois de o representante da República para a Madeira ter decidido aguardar pela decisão que o chefe de Estado tomará após 24 de Março – dissolver a assembleia regional e agendar eleições regionais antecipadas; ou manter a actual composição do parlamento madeirense e deixar para Ireneu Barreto a incumbência de dar posse a um novo presidente de governo que lhe seja indicado pelo PSD-Madeira –, Albuquerque posiciona-se quer para se voltar a candidatar a presidente do governo da região (se houver eleições antecipadas), quer para ser indicado líder do executivo (se a legislatura não for interrompida).

Por pontos. Miguel Albuquerque, que apresentou a demissão da chefia do governo regional após ter sido constituído no caso de alegada corrupção na Madeira, terá, em primeiro lugar, de vencer a disputa interna e ser reeleito líder dos sociais-democratas madeirenses. Uma vez eleito, será o candidato natural do PSD-Madeira a presidente do executivo regional tanto num cenário de eleições antecipadas, como, num cenário que se afigura menos provável, de manutenção da composição parlamentar resultante das eleições regionais de Setembro do ano passado.

Neste segundo cenário, e presumindo que Miguel Albuquerque se candidate à liderança do PSD-Madeira, a actual maioria que suporta o executivo PSD/CDS ficaria desfeita porque o PAN, cuja deputada única é decisiva para o apoio maioritário, já anunciou que não apoiará qualquer solução que mantenha como protagonista o ainda presidente do governo madeirense.