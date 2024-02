AD rejeita que listas sejam portas giratórias para autarcas em final de mandato

Secretário-geral do PSD destaca a “experiência e o know-how” dos autarcas em final de mandato nas listas de deputados da AD e fala de um” grupo parlamentar com muitas valências”.

A coligação pré-eleitoral Aliança Democrática (AD) apostou em fazer listas de candidatos a deputados às legislativas de Março “muito transversais”, com o propósito de ter um “grupo parlamentar com muitas valências”, declarou ao PÚBLICO Hugo Soares, secretário-geral do PSD. Para além dos dez independentes que foi buscar à sociedade civil e que estão em lugares elegíveis, a coligação PSD/CDS/PPM recrutou 11 presidentes de câmara em final de mandatos para as listas. Todos os presidentes de câmaras que constam das listas já suspenderam o mandato.