Pedro Nuno vence Montenegro no debate decisivo

Depois de muitos dias a encarnar uma personagem que não era a sua, Pedro Nuno chegou ao debate com Luís Montenegro e decidiu, finalmente, ser Pedro Nuno. O resultado foi uma inequívoca vitória do secretário-geral do PS sobre o líder do PSD. Montenegro perde logo no início ao ignorar o tema autoridade do Estado (a manifestação de polícias à porta do teatro Capitólio, onde se realizava o debate), deixando para Pedro Nuno Santos a reivindicação dessa autoridade – “Não se negoceia sob coacção”.

Perde ao não ter resposta sobre se derruba ou não um governo minoritário do PS, com o secretário-geral socialista a dizer que não vota nenhuma moção de censura a um eventual governo minoritário do PSD. Perde quando compara José Sócrates a Passos Coelho, depois de ter sido provocado pelo adversário por não trazer o antigo líder à campanha: “O senhor também não vai buscar o engenheiro José Sócrates à Ericeira.” Com esta tirada, dentro do espaço político da direita, a quem uma comparação entre Passos Coelho e Sócrates só pode repugnar, Montenegro deve ter perdido uns votos.

Pedro Nuno Santos conseguiu explicar melhor o seu projecto económico do que Montenegro o “choque fiscal”. Na Habitação, a pior derrota do próprio Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-Estruturas e da Habitação, o líder do PSD esteve melhor do que o líder do PS. Nas pensões, ganhou Pedro Nuno, com Montenegro a insistir que o PS “roubou dinheiro” aos pensionistas, o que para qualquer pensionista é imperceptível.

Pedro Nuno ganhou esta noite um novo impulso rumo às eleições, mostrando uma energia que até aqui não tinha aparecido.