Os valores máximos de rendimentos anuais que as famílias podem auferir para serem consideradas elegíveis para aceder ao arrendamento acessível vão aumentar. A partir de agora, este critério passará a estar em linha com o que já é praticado no subsídio de renda e quem quiser beneficiar das regras do arrendamento acessível terá como limite o sexto escalão de IRS, um tecto que aumenta consoante o número de pessoas que compõem cada agregado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt