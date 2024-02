Esta América nunca existiu: Phil Toledano usa IA para contar uma história alternativa

Este artigo faz parte de uma série de artigos sobre fotografia e imagem sintética gerada por inteligência artificial. Leia mais: A inteligência artificial faz tremer os alicerces da fotografia.

Decorria o ano de 2016. As campanhas eleitorais de Donald Trump e Hillary Clinton, que disputavam a liderança à Casa Branca, dominavam as manchetes dos jornais e incendiavam amores e ódios viscerais que encontravam eco online, nas redes sociais, o lugar onde informação e desinformação competiam em pé de igualdade pela atenção dos eleitores. A elevação das teorias da conspiração à cultura mainstream marcou esse período. Com o movimento QAnon na dianteira, centenas de milhares de cidadãos norte-americanos passaram a crer num conjunto de dados e informações não verificados que alteraria a sua percepção do mundo (e também a sua intenção de voto).

A partir da sua casa Nova Iorque, o artista e ex-publicitário britânico Phil Toledano observava esses fenómenos atentamente. “Nessa altura, comecei a interessar-me pela ideia de que eu vivo numa realidade completamente diferente da de outras pessoas”, contou ao Ípsilon, numa entrevista por videoconferência a partir de Nova Iorque. Durante vários anos, o artista tentou desenvolver um projecto em torno das teorias da conspiração e das suas realidades paralelas. Mas em finais de 2022, quando ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa – com plataformas como o ChatGPT, o Midjourney e outras – se tornaram acessíveis ao grande público e tornaram possível gerar imagens sintéticas de aspecto fotorrealista em poucos segundos, Toledano teve o seu momento eureka.

“A fotografia não existe há muito tempo”, refere, aludindo para o surgimento da fotografia na primeira metade do século XIX. “E desde a sua invenção que tem estado muito associada aos jornais, à ideia de evidência, de prova, de verdade.” Quando surgiu a possibilidade de gerar algo que parece fotografia mas não é fotografia, Toledano quis escancarar a porta da dúvida, “tirar o tapete” a quem (ainda) confia nas imagens. Foi assim que nasceu Another America, o projecto concebido em Midjourney que reescreve a história dos Estados Unidos.

As dezenas de imagens do projecto que Toledano gerou com recurso à inteligência artificial generativa descrevem, numa estética que alude à “era dourada da fotografia”, cenários fantásticos, pouco verosímeis, que são acompanhados de legendas que as associam a períodos e lugares reais.

Uma das imagens, Os Mortos por Congelamento de Montclair, Nova Jérsia, traça o retrato do Inverno gelado de 1954. “Em 27 ocasiões, as temperaturas desceram, em minutos, aos 40 graus negativos, resultando em 14 mortes instantâneas”, lê-se na legenda. Ao centro, um homem identificado como sendo Donald Tway, de 52 anos, figura, aparentemente sem vida, coberto de neve até à altura do peito.

O fenómeno nunca aconteceu e Donald Tway é uma personagem fictícia. “A IA torna possível gerar provas convincentes que suportem qualquer tipo de mentira”, refere o artista, fechando o círculo que inicialmente abriu ao referir o papel das teorias da conspiração na sociedade norte-americana. “A partir do advento da IA, em que imagens podemos acreditar?” Quais as implicações do lançamento, em massa, deste tipo de imagens para a web e quais as consequências para a compreensão individual e colectiva do presente? E quais serão, no futuro, os elementos de sustentação da nossa construção histórica?

Another America é apenas o ponto de partida para uma discussão que Toledano considera urgente. “Porque a História falsa poderá, um dia, vir a ser realmente convincente.”