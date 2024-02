Portugal perde com Brasil no prolongamento no Mundial de futebol de praia

Portugal perdeu neste domingo por 3-2, após prolongamento, com o Brasil, na segunda jornada do Grupo D do Mundial de futebol de praia, no Dubai, e vai decidir terça-feira face a Omã o apuramento para os quartos-de-final.

Rodrigo, Catarino e Mauricinho marcaram os golos da formação "canarinha", enquanto Bê Martins e Jordan marcaram para a equipa das "quinas", que se tinha estreado com uma goleada por 8-2 ao México.

A selecção comandada por Mário Narciso, campeã mundial em 2001 (sem "chancela" FIFA), 2015 e 2019, é segunda do Grupo D, com os mesmos três pontos de Omã, enquanto o Brasil lidera, com cinco, e o México é último, ainda em branco.