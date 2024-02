Sp. Braga falha um penálti, acerta no poste mas volta a ganhar

Duas goleadas pesadas numa semana deixam marcas. Primeiro foi a derrota por 5-0 contra o Sporting no campeonato nacional; depois o desaire por 4-2, na Liga Europa, frente ao Qarabag. Por isso, o embate contra o Farense, a contar para a 22.ª jornada da I Liga, era tão importante para o Sp. Braga, emblema que quando subiu ao relvado tinha também sido ultrapassado na quarta posição na classificação pelo rival Vitória — uma pressão adicional. Mas a equipa de Artur Jorge foi capaz de responder, batendo os algarvios por 2-1.

O técnico do Sp. Braga mexeu na equipa. Álvaro Djaló, criticado pelo treinador publicamente, foi mesmo para o banco de suplentes. A verdade é que, frente ao Farense, não faltou vontade, mas faltou algum dinamismo, acutilância, imprevisibilidade, em especial no primeiro tempo. Com pouco tempo de recuperação em relação ao jogo da Liga Europa, os minhotos não conseguiram ser aquela equipa vertiginosa que já mostraram poder ser.

Um cabeceamento de Banza aos 20’ foi a primeira grande ocasião de perigo criada pelos bracarenses, que tiveram uma segunda pouco depois da meia hora, com Abel Ruiz a cabecear também por cima. Mas a maior de todas foi desperdiçada por João Moutinho, que permitiu a defesa de um penálti a Ricardo Velho.

No começo da segunda parte, o Sp. Braga continuou a ter o domínio do jogo e chegou finalmente ao golo aos 62’, num cabeceamento de Banza.

Mas como já aconteceu várias vezes esta temporada, o Sp. Braga não conseguiu conservar a vantagem e praticamente dez minutos depois, um lance mal resolvido pela defesa “arsenalista” permitiu ao Farense cruzar a bola para a área adversária, onde surgiu Belloumi, de cabeça, a antecipar-se a Borja e a empatar a partida.

Nessa altura já Álvaro Djaló tinha entrado em jogo, mas com dois pontos a fugir-lhe das mãos Artur Jorge forçou no ataque, “colocando a carne toda no assador”. Um risco que viria a ser compensado. O Sp. Braga foi para a frente e, na sequência de um livre de Moutinho, Niakaté ganhou o ressalto e atirou ao poste. O lance, contudo, não terminou aí. Borja cruzou de novo, Banza ganhou numa primeira disputa e Fonte assistiu Djaló. Ricardo Velho ainda defendeu o remate do espanhol, mas já não a recarga de Ndour.