Segunda na TV: os primeiros astronautas negros e eleições bem esmiuçadas

CINEMA

O Caminho de Volta

Hollywood, 14h10

Realizado por Gavin O’Connor e escrito por Brad Ingelsby, narra o momento de viragem para um ex-basquetebolista lendário que se entregou à depressão e ao álcool. Uma derradeira hipótese de redenção surge quando é convidado para treinar a sua antiga equipa – que, tal como ele, é hoje o retrato da decadência. Ben Affleck, Al Madrigal, Michaela Watkins e Janina Gavankar assumem as personagens.

A Paixão de Shakespeare

AMC, 18h01

Londres, 1593. Viola (Gwyneth Paltrow), uma aristocrata que se disfarça de rapaz para pisar o palco, acaba por conseguir o papel principal numa peça de Will Shakespeare (Joseph Fiennes), além de conquistar o coração do autor e mudar o destino do espectáculo, até então intitulado Romeu e Ethel, a Filha do Pirata.

John Madden realiza esta falsa biografia do dramaturgo, segundo um argumento de Marc Norman e Tom Stoppard. Geoffrey Rush, Judi Dench e Colin Firth também integram o elenco. O filme arrecadou sete dos 13 Óscares para os quais foi nomeado.

SÉRIE

Chesapeake Shores

AXN White, 22h15

Começa a quinta temporada do drama familiar baseado nos best-sellers de Sherryl Woods e protagonizado pela actriz Meghan Ory. O ponto de partida é o regresso de uma mulher – bem-sucedida na carreira, divorciada e mãe de gémeas – à sua pequena cidade natal, com todos os questionamentos (e regressos ao passado) que essa mudança desencadeia.

DOCUMENTÁRIOS

The Space Race: Os Primeiros Astronautas Negros

National Geographic, 22h52

Estreia. Realizado por Lisa Cortes e Diego Hurtado de Mendoza, recua aos anos 1980, para lembrar uma vertente específica da corrida espacial na Guerra Fria: levar ao espaço o primeiro homem negro. A façanha seria personificada pelo cosmonauta cubano (de ascendência africana) Arnaldo Tamayo Méndez, em 1980, a bordo de uma missão soviética. Três anos depois, seria a vez do astronauta norte-americano Guion Stewart Bluford Jr.

Amor Fati

RTP2, 3h43

Apostando numa abordagem emocional às pessoas que filma, Cláudia Varejão constrói um mosaico para olhar o quotidiano de indivíduos muito diferentes – irmãs, mães e filhas, donos e animais, famílias – que se tornam de certa forma parecidos por estarem ligados por algum tipo de amor.

TALK-SHOW

Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Especial Outra Vez Eleições

SIC, 21h50

A sátira política domingueira expande-se a todos os dias da semana, para esmiuçar a campanha para as eleições legislativas de 10 de Março, com a promessa de chamar líderes partidários à cadeira de entrevistados. O programa de humor de Ricardo Araújo Pereira vai para o ar depois das notícias, até à antevéspera da ida às urnas.

INFANTIL

Vamos Lá, Hailey!

Disney Channel, 10h35

Aventura, ficção científica, comédia e um rol de tarefas. É nestas condições que se estreia a série animada em torno de Hailey Banks, uma adolescente pacata e atinada que de repente se vê com a responsabilidade de salvar o mundo.

Um cientista do futuro avisa-a de que, se não cumprir todos os itens de uma lista que ela própria fez, rompe a cadeia de acontecimentos que há-de levar à inversão do aquecimento global. Se o desafio já é enorme, maior se torna quando entram no seu caminho uns robôs enviados por um vilão do futuro para a atrapalhar. Há novo episódio diariamente, de segunda a sexta.

Foto Vamos Lá, Hailey! DR

Pedra, Papel e Tesoura

Nickelodeon, 17h

Estreia. Três melhores amigos muito competitivos protagonizam esta interpretação animada – e muito literal – do famoso jogo de mãos.

Pedra parece ser burro como manda o nome, mas tem um grande coração e vários talentos inesperados; Papel é um criador de engenhocas que só parecem funcionar precisamente no papel; Tesoura exala autoconfiança e tem tendência para cortar caminho para o que lhe interessa. À volta deles andam personagens como a durona Lixa, o senhorio-balde do lixo Lou ou a vizinha Lápis, com a sua mente afiada. Para ver de segunda a sexta-feira.