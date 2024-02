Um rio atmosférico intenso levou uma onda de calor invulgar até à Antárctida

A Península Antárctica é uma das testemunhas principais do avanço das alterações climáticas no planeta. Desde 1979 que se regista uma tendência rápida de aumento da temperatura nesta região, em forma de orelha, do continente branco. A cientista russa Irina Gorodetskaya, do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Ciimar) da Universidade do Porto, é visita frequente da Península Antárctica. Em 2022, a investigadora e a sua equipa assistiram aos impactos de ondas de calor que atingiram essa península em Fevereiro daquele ano, resultando num trabalho publicado, entretanto, na revista npj Climate and Atmospheric Science.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt