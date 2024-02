Portugal vence na Roménia e está nas “meias” do Rugby Europe Championship

A selecção portuguesa de râguebi venceu neste sábado na Roménia por 49-24, na terceira jornada do Rugby Europe Championship 2024 (REC24), e qualificou-se para as meias-finais pelo segundo ano consecutivo, ao assegurar o primeiro ligar do Grupo B.

Portugal não vencia na Roménia desde 2009 e estava praticamente obrigado a fazê-lo para garantir as meias-finais, mas nem sequer precisava do ponto de bónus ofensivo, que conquistou com o sexto ensaio, de Nicolas Martins (80+3 minutos), já para além da hora, assegurando uma diferença de três ensaios em relação aos romenos.

Para além do jogador do Angoulême, cruzaram ainda a meta para Portugal, Manuel Cardoso Pinto (13 e 70 minutos), Tomás Appleton (38') e Lucas Martins (52' e 79'), enquanto o abertura Hugo Aubry transformou os primeiros cinco ensaios e somou ainda três penalidades (19', 34' e 64').

Portugal entrou mais forte no relvado do Estádio Arcul de Triumf, em Bucareste, e passou os primeiros 20 minutos instalado no meio-campo adversário, mas desse domínio territorial resultou apenas uma vantagem de 10-0, com o primeiro ensaio de Cardoso Pinto (13') e uma penalidade de Aubry (19').

Na primeira vez que chegou à área de 22 metros portuguesa, a Roménia "destapou" uma fragilidade antiga dos "lobos", que tinha sido erradicada no Mundial, e aproveitou uma penalidade para colocar a bola na "touche" a cinco metros da linha, montar o "maul" a partir do alinhamento e fazer um ensaio fácil por Ovidiu Cojocaru (21 minutos).

Uma penalidade para Hugo Aubry (34 minutos) e um "drop goal" de Alin Conache mantiveram as distâncias, até Tomás Appleton (39') fazer o segundo ensaio de Portugal e garantir uma vantagem mais confortável (20-10) para iniciar a segunda parte.

A entrada romena foi fortíssima após o descanso, mas Lucas Martins (52 minutos), num grande contra ataque, um pouco contra a corrente do jogo, reagiu ao segundo ensaio romeno, de Taylor Gontineac (44').

Ovidiu Neagu (60 minutos) recolocou a Roménia a três pontos de distância (27-24), aproveitando um momento de grande pressão nos últimos cinco metros portugueses e o cartão amarelo visto por Vasco Baptista, mas, mesmo em inferioridade numérica, Portugal meteu-se a quase dois ensaios transformados de distância (37-24), graças a uma penalidade de Aubry (64) e ao "bis" de Cardoso Pinto (70).

Num momento em que os "lobos" já jogavam com o cronómetro para segurar a vitória, Lucas Martins (79 minutos) fugiu pelo lado fechado e acabou com todas as dúvidas, mas Portugal, com a vitória garantida, não chutou para fora nas suas posses de bola e foi à procura do ponto de bónus, que nem precisava, e conseguiu no toque de meta de Nicolas Martins (80'+3').

O resultado garantiu o primeiro lugar do Grupo B a Portugal, com 11 pontos, mais dois do que a Roménia, fruto de duas vitórias e uma derrota, o que garante o direito de disputar as meias-finais em casa.

Dessa forma, Portugal vai receber, em 2 ou 3 de Março, a Espanha, que neste sábado perdeu por 38-3 na Geórgia e terminou o Grupo A em segundo lugar. A outra meia-final será disputada entre Geórgia e Roménia.