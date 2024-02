Diogo Ribeiro volta a ser campeão do mundo

Após sagrar-se campeão do mundo nos 50 metros mariposa, o nadador de Coimbra conseguiu, neste sábado, voltar a ganhar o ouro no mesmo estilo, mas na distância de 100 metros.

Ao sétimo dia do Campeonato do Mundo de natação de 2024, Diogo Ribeiro voltou a ser campeão do mundo. O nadador português foi o primeiro classificado nos 100 metros mariposa em Doha, com o tempo de 51,17 segundos, um novo recorde nacional.

A medalha conquistada neste sábado, é a segunda de Diogo Ribeiro nos Mundiais de Doha. Aliás, o atleta português é o único a ter ganho duas medalhas de ouro na competição. Na segunda-feira, o nadador de Coimbra fez história ao sagrar-se campeão do mundo nos 50 metros mariposa.

O nadador, de 19 anos, completou a prova em 22,97 segundos, superando o norte-americano Michael Andrew (23,07s) e o australiano Cameron McEvoy (23,08s).

“Foi uma corrida difícil, mas quero agradecer aos meus colegas e aos que me apoiam. Obrigado”, começou por dizer o nadador, pouco depois de ter repetido na distância olímpica o triunfo dos 50 metros mariposa alcançado na segunda-feira.

“Nunca tinha chegado a uma final nos 100m mariposa, consegui, cheguei à medalha, são três em três [finais]”, concluiu Diogo Ribeiro, igualmente o primeiro luso a chegar a três finais em Mundiais.

Há apenas seis meses, no Japão, Diogo Ribeiro já tinha subido ao pódio, vencendo a prata nos 50 metros mariposa do Campeonato do Mundo de Fukuoka, assegurando assim a primeira medalha a Portugal em Mundiais.

Com mais esta conquista do jovem nadador português, a natação nacional tem já três medalhas conquistadas em Doha, com o duplo ouro de Diogo Ribeiro a juntarem-se ao bronze conquistado por Angélica André nos 10 quilómetros em águas abertas.

Também neste sábado, Ana Pinho Rodrigues começou por ser classificar da parte da manhã para a meia-final dos 50 bruços, terminando as eliminatórias com o 16.º tempo (31,25 segundos). Pouco antes de Diogo Ribeiro fazer a sua prova, a olímpica portuguesa da Escola Desportiva de Viana voltou à piscina de Doha, concluindo a sua prova na meia-final na sexta posição, com o registo de 31,09s – o seu recorde nacional é de 30,73 segundos.