San Marino leva canções criadas por inteligência artificial a concorrer à Eurovisão

De quatro canções criadas por inteligência artificial, uma concorrerá no festival da canção do país. Se sair vencedora, será a primeira gerada por IA a ser ouvida na Eurovisão.

São interpretadas por cantoras jovens e outras já veteranas, pessoas de carne e osso chamadas Marie Wegener, Meg Birch, Nicola Silva e Dana Gillespie. Estas quatro cantoras levarão Dare to dream, Neon rain, Corazon de mariposa e The last polar bear a concorrer a uma vaga no Una Voce per San Marino 2024, onde será escolhida a canção que o país levará à Eurovisão. Há cantoras e há canções, tudo muito normal. Isto, até sabermos da origem das canções: são, na base, criação de inteligência artificial (IA) e podem fazer história se chegarem à Eurovisão, tornando-se a primeira canção criada por IA a apresentar-se no festival.