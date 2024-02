Binter vai continuar a voar entre a Madeira e Porto Santo

O contrato com a companhia espanhola terminava na próxima sexta-feira, mas obteve agora autorização do Governo para ser prolongado até finais de Abril.

A companhia aérea espanhola Binter, concessionária da linha entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, cujo contrato termina na próxima sexta-feira, obteve permissão do Governo português para continuar a operar até 21 de Abril, foi anunciado esta sexta-feira.

"A Binter continuará operando os voos entre Madeira e Porto Santo por mais dois meses", comunicou a transportadora com sede nas Canárias.

No documento, a transportadora indica que obteve "permissão do Governo português até Abril de 2024 para continuar a oferecer a conexão que começou em 2018".

A Binter é a concessionária desta rota de obrigação de serviço público (OSP) desde 2018, com base num contrato celebrado inicialmente para três anos, que foi prorrogado pelo mesmo período e, depois disso, sucessivamente, prolongado por quatro a seis meses.

"A prorrogação actual expiraria em 23 de Fevereiro próximo", refere a transportadora, que já não estava a permitir reservas de viagens entre as ilhas.

A Binter salienta que "mantém um contacto contínuo com as administrações locais para estabelecer sinergias que permitam avançar na conectividade", é referido na mesma informação.

A empresa refere ainda que trabalha com o Turismo da Madeira na "promoção do destino, através de diferentes ações de dinamização, para favorecer o desenvolvimento de conexões directas entre o arquipélago e o exterior".

Esta companhia aérea realiza quatro voos diários entre as duas ilhas do arquipélago português.