Van Aert vence em Tavira e Martínez mantém liderança na Volta ao Algarve

A etapa ficou pela queda e abandono do português Rui Costa.

O belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) ganhou nesta sexta-feira ao sprint a terceira etapa da Volta ao Algarve em bicicleta, com o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) a manter a liderança em Tavira.

No final dos 192,2 quilómetros entre Vila Real de Santo António e Tavira, Van Aert impôs-se em 4h50m57s, o mesmo tempo do português Rui Oliveira (UAE Emirates) e do alemão Marius Mayrhofer (Tudor), segundo e terceiro, respectivamente.

Na geral, Daniel Martínez, vencedor em 2023, tem quatro segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e 12s sobre o norte-americano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike).

A etapa ficou ainda marcada pela queda de Rui Costa (EF Education-EasyPost), que desistiu.

O campeão mundial de fundo de 2013 foi ao chão, juntamente com outros ciclistas, nomeadamente o neerlandês Thymen Arensman (INEOS), quando estavam decorridos cerca de 115 quilómetros da tirada e acabou por abandonar, confirmou a organização.

Décimo classificado no ano passado, Rui Costa é o português mais consistente na Algarvia na última década: além de ter subido ao pódio final como terceiro classificado em 2014, foi quarto em 2020 e quinto em 2013 e 2012.

No sábado corre-se a quarta e penúltima etapa, um contra-relógio de 22 quilómetros em Albufeira.