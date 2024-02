Jonathan Crary: “Mas alguém acredita seriamente que o capitalismo vai continuar?”

Terra Queimada – Da Era Digital ao Mundo Pós-Capitalista é um ensaio demolidor da digitalização do mundo e do sistema económico neoliberal.

Terra Queimada – Da Era Digital ao Mundo Pós-Capitalista (2023), de Jonathan Crary, é um livro muito distinto das obras anteriores. Faltar-lhe-á, porventura, o fôlego de 24/7 – O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono (Antígona, 2018) ou de Técnicas do Observador – Visão e Modernidade no século XIX (Orfeu Negro, 2017). Afinal, é o próprio autor que nos adverte no fim da terceira página: não pretende apresentar uma análise teórica matizada, mas afirmar, num tempo (que considera de urgência), a impossibilidade de habitarmos um mundo comum no nosso planeta se continuarmos a viver online.