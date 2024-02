O declínio dos partidos

A actual disputa política pré-eleitoral tem o seu centro no espectáculo televisivo que culmina com juízos e arbitragens de comentadores que traduzem a contenda nos termos de um confronto de onde saem vencedores e vencidos. Podemos até afirmar que os juízos críticos sobre as performances dos actores políticos são mais importantes que as performances em si.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt