Adeus, “chumbos” nos dentes: amálgama com mercúrio proibida na UE em 2025

As amálgamas dentárias com mercúrio, conhecidas como “chumbos”, têm os dias contados na União Europeia. Bruxelas deu luz verde para uma proposta que proíbe, já a partir de 1 de Janeiro de 2025, o uso deste material odontológico em pacientes de qualquer idade. O objectivo é reduzir a contaminação por este metal pesado.

“Após mais de uma década de discussões, a proibição foi finalmente acordada. É o início de uma nova era, em que a medicina dentária sem mercúrio será a regra e não a excepção, passando a estar acessível para todos”, refere a associação ambientalista Zero num comunicado.

Recorde-se que, na União Europeia, a aplicação de amálgama dentária já era proibida desde 2018 em crianças com menos de 15 anos mas também em grávidas e mães a amamentar. Como resultado, continuaram a ser empregues cerca de 40 toneladas anuais de mercúrio em tratamentos odontológicos. A partir do próximo ano, a restrição passa a valer para qualquer pessoa.

A Comissão do Ambiente (ENVI) do Parlamento Europeu acolheu a revisão do Regulamento do Mercúrio, restringindo o uso alargado do metal pesado em contexto clínico, no dia 8 de Fevereiro. O mercúrio representa 50% da composição da amálgama dentária.

A proposta prevê a proibição da exportação de amálgama dentária a partir de 1 de Janeiro de 2025, bem como o fabrico e importação na União Europeia a partir de 1 de Julho de 2026. Alguns países poderão excepcionalmente utilizar amálgama dentária até Junho de 2026, período em que têm de trabalhar num sistema de reembolso que ajude pessoas com baixos rendimentos a arcar com os custos de materiais alternativos sem mercúrio.

O documento da UE aborda ainda a questão das lâmpadas com adição de mercúrio: os Estados-membros devem reduzir gradualmente a exportação deste produto – que já é proibido no espaço europeu – até Junho de 2026.

“Aplaudimos a visão progressista da ENVI de eliminar gradualmente as lâmpadas com mercúrio adicionado já em 2025, pondo fim à duplicidade de critérios, evitando o dumping [exportações para países de baixo e médio rendimento] de lâmpadas de mercúrio já proibidas internamente. Tal decisão permitirá ainda que sejam realizadas importantes poupanças de emissões de CO2, contribuindo para a luta contra as alterações climáticas”, afirma Elena Lymberidi-Settimo, directora de políticas públicas do Gabinete Europeu do Ambiente, citada numa nota da entidade.

Impacto na saúde humana e ambiental

O mercúrio é um metal pesado que pode causar danos ambientais e afectar gravemente a saúde das pessoas. A literatura científica sugere que este poluente tóxico pode causar alterações directas no sistema nervoso central, causando problemas cognitivos e motores, perda de visão, complicações renais, cardíacas e no sistema reprodutor.

Além da amálgama dentária, os seres humanos podem estar expostos a este poluente tóxico através do consumo de peixes contaminados e de determinados produtos de beleza, em particular os cremes para clarear a pele. A queima de carvão em centrais eléctricas também pode libertar mercúrio para a atmosfera.

Rita Fonseca, coordenadora do Laboratório AmbiTerra da Universidade de Évora, explica ao PÚBLICO que, se por um lado a União Europeia merece um aplauso pela forma como tem regulado e restringido o uso de mercúrio, por outro há muito a fazer no que toca à descontaminação de cursos de água e à remediação de solos.

“É infelizmente algo que se faz muito mal em Portugal e noutros países da Europa. A remediação não é pôr um geotêxtil num solo, mas é isso que se faz no nosso país. Os elementos não são estáveis e vão por aí fora, e as linhas de água acabam contaminadas. É possível remediar os solos, mas quando as linhas de água estão contaminadas não é possível retirar [o mercúrio], só imobilizar”, afirma a professora do Departamento de Geociências da Universidade de Évora.

Os trabalhadores de garimpos ilegais usam com frequência mercúrio para separar o ouro de outros materiais, sendo que a maior parte desse poluente acaba por contaminar a água e o solo. No Brasil, por exemplo, o metal pesado contamina rios e ribeiros no território do povo indígena Yanomami.