O partido duas vezes fora do tempo

As sondagens foram sempre madrastas para o PCP, mas as das últimas semanas ficam bem para lá dos indícios de uma crise passageira. Mostram um partido em agonia, seguindo um caminho para uma provável irrelevância, que repete os passos dos já defuntos partidos comunistas europeus. Pode-se acreditar que a causa do insucesso está no apego a um tempo e um mundo que já não existem. Mas, se essa é a causa, há uma consequência: a preservação de um modo de ser e de estar que se dá mal com a gritaria da polarização da era das redes sociais. O PCP tanto está ameaçado por acreditar num mundo onde o proletariado e a luta de classes ainda existem, como pelo mérito de definir o seu lugar na política pela razão, coerência, sensatez e recato.

