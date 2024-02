PSD-Madeira pressiona Belém acenando com regresso de Albuquerque

Na véspera de o representante da República, Ireneu Barreto, ser recebido em Belém pelo Presidente da República para analisarem a situação política na Madeira, colocam-se dois cenários para resolver a crise política na região: um novo executivo ou a dissolução da assembleia regional assim que possível, com a marcação de novas eleições. Com a libertação de três arguidos detidos no âmbito da investigação por corrupção na região, por não terem sido encontrados indícios fortes de corrupção, o PSD-Madeira considera que "todos os cenários estão em aberto", o CDS-Madeira defende a formação de um novo governo no actual quadro parlamentar, enquanto o PS regional se mantém intransigente na tese de eleições antecipadas.

