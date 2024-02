Pedro Nuno mostra obra (atrasada) na ferrovia para vincar progresso do PS face à “bagunça” da direita

Líder do PS continua a apostar no seu currículo de obra lançada e feita para contrariar a oposição. Ao contrário do PS, “direita não consegue proporcionar estabilidade”, diz Pedro Nuno.

Depois da habitação, a ferrovia: no rescaldo do debate televisivo com André Ventura, Pedro Nuno Santos fez nesta quinta-feira uma visita-relâmpago às obras de duplicação e electrificação da linha do Oeste, numa zona rural do concelho de Sintra, para vincar que "o país está em obra" e recorreu à ironia para dizer, quando lhe apontaram as demoras na empreitada, que no tempo dos governos da direita não se podia falar de atrasos porque nem obras havia.