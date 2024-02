O novo mandato vai exigir que o Parlamento Europeu seja a casa do compromisso

No sétimo episódio do Eurotopia, falamos dos temas que irão marcar a agenda do próximo mandato do Parlamento Europeu em 2024-2029. O alargamento da UE, o investimento na defesa, o crescimento económico, a automação do mercado de trabalho, o modelo social europeu e a habitação são algumas dos tópicos em destaque.

Com Lídia Pereira, eurodeputada pelo Partido Social-Democrata, e Maria Manuel Leitão Marques, eurodeputada pelo Partido Socialista, e moderação de Joana Gama Gomes e Marta Ferreira, neste que foi um episódio gravado durante a sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

O Eurotopia é um podcast quinzenal da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, André Teixeira, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.

