Filmes dos Óscares regressam aos cinemas com bilhetes a cinco euros

Os filmes vencedores dos Óscares só serão conhecidos a 10 de Março, mas enquanto a cerimónia de entrega de prémios não chega, os nomeados estão de regresso aos cinemas portugueses até 6 de Março. E os bilhetes custam cinco euros.

Todas as terças e quartas-feiras, Oppenheimer, Barbie ou Assassinos da Lua das Flores juntam-se a outros filmes nomeados e que ainda estão em exibição, como é o caso de Pobres Criaturas, do realizador grego Yorgos Lanthimos.

A oferta só é válida para sessões 2D nos cinemas Nos. Estarão em exibição 15 dos filmes nomeados para a 96.ª cerimónia dos Óscares, que se realiza no Dolby Theater. Oppenheimer, de Christopher Nolan, lidera a lista com 13 nomeações, incluindo de melhor filme. Pobres Criaturas, com Emma Stone e que tem a participação especial da fadista Carminho, tem 11, seguido de Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, com dez. Já o filme Barbie, de Greta Gerwig, recebeu oito nomeações.

Entre os filmes que voltam aos cinemas está também Maestro, Anatomia de uma Queda, Napoleão, Vidas Passadas, A Zona de Interesse, O Rapaz e a Garça e Os Excluídos.